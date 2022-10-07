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Вчорашній ракетний удар по Запоріжжю: кількість жертв знову зросла

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Запоріжжя, П'ятниця 07 жовтня 2022 15:42
Вчорашній ракетний удар по Запоріжжю: кількість жертв знову зросла Фото: кількість жертв внаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю знову зросла (zp.npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих внаслідок вчорашніх ракетних ударів російських окупантів по багатоповерхівках у Запоріжжі зросла до 12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Наразі правоохоронці встановили інформацію щодо 12 загиблих.

Також повідомляється, що ще 12 людей були госпіталізовані до медичних закладів, серед них - дві дитини.

На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб.

Окрім Запоріжжя, від вогню загарбників постраждали також населені пункти Пологівського району. Там були зафіксовані обстріли з РСВЗ та артилерії в Оріхові, Гуляйполі та прилеглих селах.

За усіма фактами збройних злочинів росіян працівники поліції та управління СБУ відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня загарбники випустили по Запоріжжю сім ракет, що влучили у багатоповерхівки. Під вогнем росіян опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти.

Як повідомлялося раніше, сьогодні вночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа ракета впала у двір багатоповерхівки. Будинок зазнав руйнувань, також пошкоджені комунальні мережі. Один чоловік дістав осколкових поранень.

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