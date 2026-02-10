Вчитися можна з дому, а паперів стане менше: водіям спростили отримання "коду 95"

Документ регулює роботу навчальних центрів і процедури підтвердження професійної компетентності водіїв, а також є частиною виконання євроінтеграційних зобов’язань України - зокрема щодо відповідності вимогам директив ЄС у сфері транспортних перевезень.

Навіщо переглянули правила

У міністерстві пояснюють, що оновлення спрямовані одразу на кілька цілей: спростити державне регулювання, перевести значну частину процесів у цифровий формат і підвищити якість та прозорість навчання.

Окремий акцент зроблено на боротьбі з так званим "фейковим" або формальним навчанням, коли водії отримують документи без реального проходження занять та іспитів. Відповідність таких програм стандартам ЄС також розглядалася в контексті продовження "транспортного безвізу з Євросоюзом".

Що зміниться для водіїв

Оновлені правила роблять навчання гнучкішим. Зокрема, водії, які вже мають сертифікат професійної компетентності, зможуть:

розширювати категорії;

проходити скорочені програми - лише за тими модулями, які вони раніше не опановували.

Також офіційно дозволяються дистанційна, дуальна та змішана форми навчання. Оновлюються й самі програми - з акцентом на безпеку руху, домедичну допомогу, правильне навантаження транспортних засобів і роботу з сучасними тахографами.

Жорсткіший контроль за навчанням

Одне з ключових нововведень - обов’язкова фото- та відеофіксація:

навчальних занять;

тестувань і іспитів;

засідань атестаційної комісії міністерства.

Це правило діятиме і під час підготовки водіїв для отримання кваліфікаційної картки водія - так званого "коду 95". Рішення та протоколи атестаційних комісій публікуватимуться на офіційному сайті міністерства.

У Мінрозвитку підкреслюють, що мета цих змін - зробити навчання реальним, а не формальним.

Що зміниться для навчальних центрів

Для навчальних центрів правила водночас спрощують бюрократію:

зменшується перелік документів для отримання статусу навчального центру;

уточнюються вимоги до матеріально-технічної бази, зокрема щодо наявності тренажерів для смарт-тахографів;

дозволяється електронна комунікація з міністерством - документи, повідомлення та матеріали можна передавати онлайн.

Крім того, свідоцтва про визначення навчальним центром стають безстроковими. Замість анулювання вводиться процедура зупинення або припинення дії свідоцтва.

Коли запрацюють нові правила

Зміни набудуть чинності через три місяці після офіційного опублікування наказу. Раніше видані свідоцтва навчальних центрів залишаються чинними та можуть бути переоформлені на безстрокові за умови подання документів.

Навчальні центри мають подати необхідні матеріали до міністерства не пізніше ніж за шість місяців після набрання чинності змін.

Що важливо знати перевізникам

З серпня 2025 року наявність такого навчання є обов’язковою ліцензійною вимогою для міжнародних перевезень пасажирів і вантажів.

Станом на лютий 2026 року в Україні налічується понад 60 тисяч професійних водіїв, які вже отримали сертифікат професійної компетентності, а відповідне навчання забезпечують 30 навчальних центрів.

У міністерстві зазначають, що нові правила мають зменшити витрати для бізнесу, підвищити якість підготовки водіїв і наблизити український ринок перевезень до стандартів ЄС.