Общество Образование Деньги Изменения

Учиться можно из дома, а бумаг станет меньше: водителям упростили получение "кода 95"

Фото: В Украине изменят правила получения "кода 95" для водителей (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине обновили правила подготовки и повышения квалификации водителей, выполняющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов. Речь идет о приказе №1728.

Документ регулирует работу учебных центров и процедуры подтверждения профессиональной компетентности водителей, а также является частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины - в частности относительно соответствия требованиям директив ЕС в сфере транспортных перевозок.

Зачем пересмотрели правила

В министерстве объясняют, что обновления направлены сразу на несколько целей: упростить государственное регулирование, перевести значительную часть процессов в цифровой формат и повысить качество и прозрачность обучения.

Отдельный акцент сделан на борьбе с так называемым "фейковым" или формальным обучением, когда водители получают документы без реального прохождения занятий и экзаменов. Соответствие таких программ стандартам ЕС также рассматривалось в контексте продолжения "транспортного безвиза с Евросоюзом".

Что изменится для водителей

Обновленные правила делают обучение более гибким. В частности, водители, которые уже имеют сертификат профессиональной компетентности, смогут:

  • расширять категории;
  • проходить сокращенные программы - только по тем модулям, которые они ранее не осваивали.

Также официально разрешаются дистанционная, дуальная и смешанная формы обучения. Обновляются и сами программы - с акцентом на безопасность движения, домедицинскую помощь, правильную погрузку транспортных средств и работу с современными тахографами.

Более жесткий контроль за обучением

Одно из ключевых нововведений - обязательная фото- и видеофиксация:

  • учебных занятий;
  • тестирований и экзаменов;
  • заседаний аттестационной комиссии министерства.

Это правило будет действовать и при подготовке водителей для получения квалификационной карточки водителя - так называемого "кода 95". Решения и протоколы аттестационных комиссий будут публиковаться на официальном сайте министерства.

В Минразвития подчеркивают, что цель этих изменений - сделать обучение реальным, а не формальным.

Что изменится для учебных центров

Для учебных центров правила одновременно упрощают бюрократию:

  • уменьшается перечень документов для получения статуса учебного центра;
  • уточняются требования к материально-технической базе, в частности о наличии тренажеров для смарт-тахографов;
  • разрешается электронная коммуникация с министерством - документы, сообщения и материалы можно передавать онлайн.

Кроме того, свидетельства об определении учебным центром становятся бессрочными. Вместо аннулирования вводится процедура приостановления или прекращения действия свидетельства.

Когда заработают новые правила

Изменения вступят в силу через три месяца после официального опубликования приказа. Ранее выданные свидетельства учебных центров остаются в силе и могут быть переоформлены на бессрочные при условии подачи документов.

Учебные центры должны подать необходимые материалы в министерство не позднее чем через шесть месяцев после вступления в силу изменений.

Что важно знать перевозчикам

С августа 2025 года наличие такого обучения является обязательным лицензионным требованием для международных перевозок пассажиров и грузов.

По состоянию на февраль 2026 года в Украине насчитывается более 60 тысяч профессиональных водителей, которые уже получили сертификат профессиональной компетентности, а соответствующее обучение обеспечивают 30 учебных центров.

В министерстве отмечают, что новые правила должны уменьшить расходы для бизнеса, повысить качество подготовки водителей и приблизить украинский рынок перевозок к стандартам ЕС.

Ранее РБК-Украина писало о планах ввести в Украине онлайн-сдачу теоретического экзамена на водительские права, которое могут запустить уже в 2026 году. Дистанционное тестирование с использованием ИИ должно уменьшить коррупционные риски.

Также мы рассказывали, что сервисные центры МВД не предоставляют автомобили для сдачи практического экзамена на категории СЕ и С1Е, поэтому кандидаты в водители должны самостоятельно обеспечить транспорт с прицепом. Авто должно соответствовать установленным требованиям, иметь видеофиксацию, а при записи на экзамен нужно заранее указать, что он будет сдаваться на учебном транспорте.

