Вчителі з прифронтових громад зможуть отримувати зарплату та навчатися онлайн: умови МОН

Подати заяву можуть учителі, яких перевели на простій після зупинки освітнього процесу. Це стосується закладів у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Що передбачає кадровий резерв

Вчителі із прифронтових громад завдяки програмі отримають:

фінансову підтримку - виплату середньої зарплати (але не менше ніж 2/3 окладу), починаючи з дати підписання договору і до завершення воєнного стану та ще пів року після;

навчання за програмою МОН для професійного розвитку;

можливість подальшого працевлаштування в школах на деокупованих територіях.

Як подати заяву

Зробити це можна через управління освіти або самостійно через систему АІКОМ. Перші договори вчителі мають підписати до 30 вересня 2025 року. У жовтні стартує базовий курс на 60 годин, а в листопаді-грудні відбудуться поглиблені курси. З січня 2026 року педагоги почнуть практичну роботу, зокрема в програмах із подолання освітніх втрат учнів.

Виплати припиняються у випадку виїзду вчителя за кордон більш ніж на 30 днів, працевлаштування на повну ставку або зупинення роботи кадрового резерву.