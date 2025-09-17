Учителя из прифронтовых громад смогут получать зарплату и учиться онлайн: условия МОН

Министерство образования и науки Украины ввело кадровый резерв для педагогов из прифронтовых громад, где с 1 сентября 2025 года школы приостановили работу. Учителя смогут профессионально развиваться и получать заработную плату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Подать заявление могут учителя, которых перевели на простой после остановки образовательного процесса. Это касается заведений в громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.
Учителя из прифронтовых громад благодаря программе получат:
Сделать это можно через управление образования или самостоятельно через систему АИКОМ. Первые договоры учителя должны подписать до 30 сентября 2025 года. В октябре стартует базовый курс на 60 часов, а в ноябре-декабре состоятся углубленные курсы. С января 2026 года педагоги начнут практическую работу, в частности в программах по преодолению образовательных потерь учеников.
Выплаты прекращаются в случае выезда учителя за границу более чем на 30 дней, трудоустройства на полную ставку или остановки работы кадрового резерва.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Кабинет министров Украины планирует повысить зарплаты учителям на 50% в 2026 году. Повышение произойдет в два этапа: +30% с 1 января и +20% с 1 сентября. На образование в проекте бюджета предусмотрено 265,4 млрд гривен, в том числе 183,9 млрд гривен на оплату труда педагогов.
Также мы писали, что более 40 тысяч учителей в прифронтовых громадах Украины с 1 сентября 2025 года получат вдвое большие надбавки за работу в опасных условиях - с 2600 до 5200 гривен в месяц. Всего на выплаты правительство планирует направить более 655 млн гривен.