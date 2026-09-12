Вчені визначили, як насправді виникло Сонце: допоміг метеорит з Антарктиди

У чому секрет найдавніших матеріалів у космосі?

Науковці з Університету Пердью та Массачусетського технологічного інституту (MIT) дослідили метеорит DOM 08006, знайдений в Антарктиді у 2008 році.

За словами професора MIT Бенджаміна Вайса, більшість метеоритів за 4,5 мільярда років пройшли складний шлях: вони формувалися у туманності, входили до складу астероїдів з водою, руйнувалися, мігрували Поясом астероїдів і лише потім падали на Землю.

Натомість DOM 08006 уникнув цих руйнівних процесів і зберіг речовину у початковому стані.

Усередині породи виявили кальцієво-алюмінієві включення (CAI) - фрагменти пилу, які сформувалися у перші 200 000 років існування Сонячної системи, коли саме Сонце лише починало зароджуватися.

Ілюстрація магнітного поля в ранній Сонячній системі (автор зображення: Hernan Canellas)

Збереженню прадавніх маркерів сприяли унікальні умови:

Примітивний склад - на відміну від більшості інших метеоритів, DOM 08006 практично не зазнав руйнувань, впливу води чи залишків інших астероїдів;

- на відміну від більшості інших метеоритів, DOM 08006 практично не зазнав руйнувань, впливу води чи залишків інших астероїдів; Магнітні мінерали - усередині пилинок збереглося залізо із зафіксованим "пам'ятним" намагнічуванням з часів сонячної туманності;

- усередині пилинок збереглося залізо із зафіксованим "пам'ятним" намагнічуванням з часів сонячної туманності; Надзвичайна потужність - виміряне магнітне поле виявилося у 12 разів сильнішим за сучасну магнітосферу Землі.

Як магнетизм "зліпив" Сонячну систему?

Близько 4,6 мільярда років тому Сонячна система була лише сферичною хмарою з газу та пилу. У процесі її стискання заряджені частинки утворювали плазму, яка й згенерувала потужне магнітне поле ще до появи самої зірки.

За словами науковців, саме цей магнетизм у зв'язці з гравітацією допомагав переміщувати матерію з протопланетного диска всередину - до молодого Сонця.

Ранні утворення Сонячної системи формуються під впливом магнетизму (автор зображення: Hernan Canellas)

Чому це відкриття змінює уявлення про космос?

Раніше існування магнітних полів доводили лише для пізніших етапів - приблизно через 2 мільйони років після початку формування Сонячної системи, коли Сонце та первинні планети вже існували.

Досі серед науковців точилися запеклі суперечки про те, чи діяв магнетизм на найпершому етапі, коли існував лише пиловий диск.

Керівник дослідження Кауе Борліна з Університету Пердью підкреслює: перехід від сферичної хмари до плаского диска - одна з найважливіших подій в історії Сонячної системи.

Нові дані доводять, що гравітація працювала не одна, і без урахування магнітних полів створити точну модель походження Сонця та планет земної групи тепер неможливо.