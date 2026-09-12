Ученые определили, как возникло Солнце: помог метеорит с Антарктиды

В чем секрет древнейших материалов в космосе?

Ученые из Университета Пердью и Массачусетского технологического института (MIT) исследовали метеорит DOM 08006, найденный в Антарктиде в 2008 году.

По словам профессора MIT Бенджамина Вайса, большинство метеоритов за 4,5 миллиарда лет прошли сложный путь: они формировались в туманности, входили в состав астероидов с водой, разрушались, мигрировали Поясом астероидов и только потом падали на Землю.

Вместо этого DOM 08006 избежал этих разрушительных процессов и сохранил вещество в исходном состоянии.

Внутри породы обнаружили кальциево-алюминиевые включения (CAI) - фрагменты пыли, сформировавшиеся в первые 200 000 лет существования Солнечной системы, когда само Солнце только начинало зарождаться.

Иллюстрация магнитного поля в ранней Солнечной системе (автор изображения: Hernan Canellas)

Сохранению древних маркеров способствовали уникальные условия:

Примитивный состав - в отличие от большинства других метеоритов, DOM 08006 практически не испытал разрушения, влияние воды или остатков других астероидов;

- в отличие от большинства других метеоритов, DOM 08006 практически не испытал разрушения, влияние воды или остатков других астероидов; Магнитные минералы - внутри пылинок сохранилось железо с зафиксированным "памятным" намагничиванием со времен солнечной туманности;

- внутри пылинок сохранилось железо с зафиксированным "памятным" намагничиванием со времен солнечной туманности; Чрезвычайная мощность - измеренное магнитное поле оказалось в 12 раз сильнее современной магнитосферы Земли.

Как магнетизм "слепил" Солнечную систему?

Около 4,6 миллиарда лет назад Солнечная система была лишь сферическим облаком газа и пыли. В процессе сжатия заряженные частицы образовывали плазму, которая и сгенерировала мощное магнитное поле еще до появления самой звезды.

По словам ученых, именно этот магнетизм в связке с гравитацией помогал перемещать материю с протопланетного диска внутрь – к молодому Солнцу .

Раннее образование Солнечной системы формируется под влиянием магнетизма (автор изображения: Hernan Canellas)

Почему это открытие изменяет представление о космосе?

Раньше существование магнитных полей доказывали только для более поздних этапов - примерно через 2 миллиона лет после начала формирования Солнечной системы, когда Солнце и первичные планеты уже существовали.

До сих пор среди ученых шли ожесточенные споры о том, действовал ли магнетизм на самом первом этапе, когда существовал только пылевой диск.

Руководитель исследования Кауэ Борлина из Университета Пердью подчеркивает: переход от сферического облака к плоскому диску - одно из важнейших событий в истории Солнечной системы.

Новые данные доказывают, что гравитация работала не одна, и без учета магнитных полей создать точную модель происхождения Солнца и планет земной группы теперь невозможно.