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Галактика-привид: вчені вперше знайшли об'єкт, де немає жодної зорі

19:12 31.08.2026 Пн
2 хв
За часів людства таке спостерігається вперше
aimg Ольга Завада
Галактика-привид: вчені вперше знайшли об'єкт, де немає жодної зорі Вчені довели відсутність зірок у галактиці Cloud 9 (фото: Pexels)
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Науковці отримали нові докази існування першої підтвердженої "беззоряної" галактики в історії. Об’єкт Cloud 9 має величезні запаси водню й темної матерії, але не випромінює світла.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv.

Що відомо про Cloud 9?

Об'єкт Cloud 9 розташований на відстані 14 мільйонів світлових років від Землі, неподалік від спіральної галактики Мессьє 94 (M94).

За оцінками астрономів, ця система містить хмару водню з масою приблизно в 1 мільйон мас Сонця та темну матерію масою близько 5 мільйонів сонячних мас.

Галактика-привид: вчені вперше знайшли об'єкт, де немає жодної зоріЗображення потенційної беззоряної галактики Cloud-9, зроблене камерою HiPERCAM (джерело: Trjilo, CC BY 4.0)

Астрономи пояснюють: зазвичай такі запаси речовини слугують будівельними блоками для світил. Проте у випадку з Cloud 9 спостереження космічного телескопа Hubble показали повну відсутність зоряного випромінювання.

Більшість об'єктів у Всесвіті залишають світловий слід, тоді як Cloud 9 взагалі не випромінює світла.

Результати спостережень на Великому Канарському телескопі

Для перевірки припущення команда науковців під керівництвом Ігнасіо Трухільйо з Інституту астрофізики Канарських островів використала камеру HiPERCAM на Великому Канарському телескопі - найбільшому оптичному телескопі у світі.

Науковцям вдалося зробити найглибші зображення ділянки Cloud 9. За 2,36 години інтеграції вони не зафіксували жодного випромінювання.

Галактика-привид: вчені вперше знайшли об'єкт, де немає жодної зоріЗбільшене зображення беззоряної галактики Cloud 9 (джерело: Trujillo)

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Причини відсутності зірок у галактиці

Космологи пояснюють цей феномен впливом фонового ультрафіолетового випромінювання, яке пронизувало Всесвіт після епохи реіонізації.

Процес відбувається за такою схемою:

  • Ультрафіолет нагріває газ у гало темної матерії з відносно малою масою.
  • Через високу температуру газ не може ефективно охолоджуватися та стискатися.
  • Без стискання речовини процес формування зірок зупиняється.

Симуляції показують, що гало темної матерії з масою нижче 5 мільярдів мас Сонця мають залишатися беззоряними. Cloud 9 відповідає цим розрахункам.

З усім тим, остаточний статус об'єкта мають встановити подальші спостереження за допомогою космічного телескопа James Webb.

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