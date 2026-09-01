Кінець Землі неминучий: астрономи назвали 4 сценарії загибелі планети
Земля не існуватиме вічно: Сонячна система постійно змінюється, наближаючи нові космічні загрози. Астрономи назвали 4 сценарії, які можуть знищити нашу планету і систему, у якій вона знаходиться.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC Sky At Night Magazine.
Сценарій 1 - падіння астероїдів на поверхню Землі
Удари космічних тіл - це не фантастика, а доведений факт. Так, падіння 10-кілометрового астероїда 66 мільйонів років тому в районі півострова Юкатан призвело до вимирання динозаврів.
Навіть об'єкт розміром із будинок на швидкості близько 50 тисяч км/год здатен викликати вибух потужністю як у атомної бомби та зруйнувати будівлі у радіусі 8 кілометрів.
Зіткнення з астероїдом діаметром 11-13 км викличе цунамі, підніме в атмосферу тонни пилу та заблокує сонячне світло, що спричинить глобальне похолодання.
А камінь розміром 97 км повністю знищить усе живе.
Зауважимо, що завдяки спостереженням NASA та випробуванням системи DART людство вже вчиться змінювати траєкторії небезпечних астероїдів.
Сценарій 2 - гравітаційний хаос та зіткнення планет
Астрономи припускають, що Сонячна система залишатиметься стабільною щонайменше ще 40 мільйонів років.
Проте надалі гравітаційні взаємодії між гігантами можуть вибити внутрішні планети з їхніх орбіт. Через вплив Юпітера існує ймовірність, що орбіта Меркурія сильно витягнеться протягом 5 мільярдів років.
Це загрожує масштабною катастрофою:
- Меркурій може перетнути орбіту Венери та дестабілізувати весь внутрішній космос.
- Через 820 мільйонів років після цього Марс може бути взагалі викинутий із Сонячної системи.
- Ще через 40 мільйонів років можливе зіткнення Меркурія з Венерою або його падіння на Сонце.
- У разі удару Меркурія чи Марса об Землю, наша планетна поверхня на 1000 років перетвориться на океан розплавленої лави.
Сценарій 3 - поступове віддалення Місяця
Супутник Землі повільно дрейфує геть зі швидкістю близько 3,8 см на рік. Гравітація Місяця створює океанські припливи, які гальмують обертання Землі, а втрата кутового моменту компенсується прискоренням самого супутника та його віддаленням.
Цей процес матиме незворотні наслідки, а саме:
Зміна клімату: послаблення припливів зруйнує прибережні екосистеми та змінить океанські течії, що формують погоду.
Втрата сезонності: Місяць стабілізує нахил земної осі. Якщо ця стабільність порушиться, звична зміна пір року зникне.
Зникнення сонячних затемнень: через 600 мільйонів років Місяць буде занадто далеко, щоб повністю перекривати сонячний диск.
Сценарій 4 - смерть Сонця та випалювання планет
Приблизно через 5 мільярдів років у ядрі Сонця вичерпається водневе паливо. Зоря почне стискатися, нагріватися та синтезувати гелій у важчі елементи.
Термоядерні реакції у зовнішніх шарах змусять Сонце розширитися до розмірів червоного гіганта.
У процесі передсмертної еволюції Сонце поглине та випарує Меркурій і Венеру. Навіть якщо Земля уникне поглинання, її атмосфера та поверхня будуть повністю спалені потужною радіацією.
Втративши майже половину маси, Сонце послабить гравітаційне тяжіння, через що орбіти вцілілих планет-гігантів віддаляться у два рази далі, ніж вони є сьогодні.