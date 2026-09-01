Астрономи відкрили планету, якій лише два тижні: як це можливо

Астрономи виявили наймолодшу екзопланету, знайдену транзитним методом. Для порівняння: якби Землі було 50 років, нововідкритій планеті виповнилося б лише два тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Futura .

Що відомо про нове космічне тіло?

Об'єкт отримав офіційні позначення IRAS 04125+2902 b та TIDYE-1b. Він обертається навколо протозірки у зоряному розпліднику, де зазвичай новонароджені планети приховані щільними хмарами пилу та газу протягом 10 мільйонів років.

Роздивитися планету вдалося завдяки рідкісному геометричному збігу.

Фактори:

Зміщення диска: внутрішня частина пилового диска зірки спорожніла, а зовнішній диск виявився нахиленим до Землі плазом.

Орбіта планети: траєкторія руху TIDYE-1b проходить "на ребрі" відносно Землі - це дозволило астрономам чітко побачити її проходження на тлі диска зірки.

Фіксація сигналу: космічний телескоп NASA TESS уловив періодичні коливання світла кожні 8,83 дня.

Для підтвердження сигналу вчені використали спеціалізований ШІ-алгоритм Notch, який виділив слабкі проходження з турбулентних даних молодої зірки.

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Аномальний "легковик" серед гігантів

За своїми габаритами TIDYE-1b майже досягає розмірів Юпітера - її радіус становить приблизно 10,7 радіуса Землі. Однак маса об'єкта становить менше ніж 30 відсотків від маси Юпітера.

Така низька щільність пояснюється особливостями еволюції:

Роздута атмосфера: планета має товсту, розігріту водневу оболонку, яка ще не встигла стиснутися або охолонути.

Майбутня трансформація: науковці прогнозують, що протягом сотень мільйонів років більша частина цієї атмосфери розсіється, і планета стиснеться до розмірів субнептуна або суперземлі.

Головною загадкою для астрономів залишається гострий кут нахилу орбіти планети відносно навколишнього диска.

Серед можливих причин астрофізики розглядають гравітаційний вплив сусідньої зірки, внутрішню міграцію планети або приплив газу з сусідніх космічних хмар.