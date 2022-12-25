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Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі

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Канада, Неділя 25 грудня 2022 22:09
Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі Фото: нові мінерали в африканському метеориті виявили вчені Канади (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Канадські вчені з Університету Альберти ідентифікували два мінерали, яких ніколи раніше не бачили на Землі, у метеориті вагою 15,2 метричних тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, куратор університетської колекції метеоритів Кріс Герд отримав зразок космічної породи, щоб класифікувати її, і помітив, що деякі частини зразка не можна ідентифікувати під мікроскопом. Учений звернувся по допомогу до керівника лабораторії електронного мікрозонду університету Ендрю Локока, який мав досвід опису нових мінералів. Саме він і визначив, що космічний камінь містить принаймні два нові мінерали.

"У перший же день, коли Локок провів кілька аналізів, він сказав, що у нас є принаймні два нових мінерали. Це було феноменально. У більшості випадків для того, аби сказати, що існує новий мінерал, потрібно набагато більше часу і роботи", - розповів Герд.

Одну з нових порід назвали елаліїт - від назви метеорита "Ель-Алі", який знайшли поблизу однойменного міста в центральній частині Сомалі. Другому дали ім'я елькінстантоніт - на честь віцепрезидента Міжпланетної ініціативи Університету штату Арізона Лінді Елкінс-Тантон.

Науковці встановили, що обидва нові мінерали є фосфатами заліза. Водночас дослідники все ще аналізують мінерали, щоб з’ясувати, які умови були в метеориті, коли утворився космічний камінь.

"Фосфати в залізних метеоритах є вторинними продуктами: вони утворюються в результаті окислення фосфідів... які є рідкісними основними компонентами залізних метеоритів. Отже, два нових фосфати говорять про процеси окислення, які відбувалися в матеріалі метеорита. Залишається з'ясувати, чи відбулося окислення в космосі чи на Землі після падіння", - зазначив куратор.

До того ж, на думку вчених, нещодавно відкриті мінерали можуть мати захоплююче потенційне використання для суспільства.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що астрономи виявили невелику кількість зірок, розкиданих по центру Чумацького Шляху, які є залишками стародавнього галактичного ядра, коли наша галактика була ще "немовлям".

Раніше ми писали, що в океані на супутнику Сатурна знайшли докази можливого життя.

Нагадаємо, космічний телескоп Hubble нещодавно зобразив зоряне скупчення NGC 6530, яка знаходиться у сузір'ї Стрільця. Ще раніше апарат продемонстрував галактичне зіткнення у сузір’ї Ерідан, яке отримало назву Arp-Madore 417-391.

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