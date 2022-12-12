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Hubble зробив яскраву фотографію зоряного скупчення у сузір'ї Стрільця: фото

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Понеділок 12 грудня 2022 15:27
Hubble зробив яскраву фотографію зоряного скупчення у сузір'ї Стрільця: фото Фото: Hubble зробив яскраву фотографію зоряного скупчення у сузір'ї Стрільця (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble, який належить NASA, зробив нову унікальну фотографію. Цього ж разу він зобразив зоряне скупчення NGC 6530, яка знаходиться у сузір'ї Стрільця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

NGC 6530 є скупченням кількох тисяч зірок, які, зі свого боку, розташовані за більше ніж 4 тисячі світлових років від Землі.

Скупчення розташоване всередині туманності Лагуна - гігантської хмари газу й пилу. Саме туманність надає зображенню димчастий вигляд.

Фотографію було зроблено за допомогою камер Advanced Camera for Surveys та Wide Field Planetary Camera 2. Під час дослідження вчені сподівалися знайти нові зразки проплідів, які свідчать про початок процесу зародження зірки.

Hubble зробив яскраву фотографію зоряного скупчення у сузір'ї Стрільця: фото

Фото: Hubble зробив яскраву фотографію зоряного скупчення у сузір'ї Стрільця (esahubble.org)

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що космічний телескоп Hubble показав галактичне зіткнення у сузір’ї Ерідан, яке отримало назву Arp-Madore 417-391.

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