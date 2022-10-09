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В океані на супутнику Сатурна знайшли докази можливого життя

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Пекін, Неділя 09 жовтня 2022 15:27
В океані на супутнику Сатурна знайшли докази можливого життя Фото: в океані на супутнику Сатурна знайшли докази можливого життя (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Міжнародна команда вчених виявила нові докази на користь гіпотези про можливе життя на Енцеладі – одному із супутників Сатурна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Дослідники під керівництвом геохіміка з Китайського університету Хао Цзіхуа припустили, що в океані Енцелада, покритого шаром льоду, може бути розчинений фосфор, необхідний для біологічного життя елемент. Крім того, в океані вчені виявили вуглець, водень, азот, кисень та сірку.

Через відсутність фосфору, який є обов'язковим компонентом кісток, клітинних мембран та ДНК, Енцелад колись вважався міжнародним науковим співтовариством безлюдним.

"Океанська вода на планеті виявилася дуже солоною і позбавленою кисню, подібно до газованої води, яку люди п'ють на Землі", - сказав провідний дослідник Хао Цзіхуа з Університету науки і технологій Китаю.

За словами дослідників, хоча фосфор ще не був виявлений у явному вигляді, це дослідження дає наукову основу для майбутніх досліджень потенційного життя на супутнику Сатурна Енцеладі.

Нагадаємо, що Франція планує інвестувати 9 млрд євро у космічну галузь протягом трьох наступних років.

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