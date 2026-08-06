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Вчена запропонувала нове пояснення реальності: резонансне дослідження відкликали

19:12 06.08.2026 Чт
2 хв
Фізикиня назвала свідомість первинною матерією Всесвіту
aimg Ольга Завада
Вчена запропонувала нове пояснення реальності: резонансне дослідження відкликали Фізика непомітно еволюціонувала у філософію (фото: Pexels)
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Скандальна наукова стаття, яка припускала, що свідомість може бути основою реальності, викликала гучні суперечки у дослідницьких колах і зрештою була відкликана. Причиною стали сумніви щодо можливості перевірити запропоновану теорію на практиці.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі AIP Advances.

Традиційна нейробіологія та матеріалістичний підхід виходять з того, що суб'єктивний досвід є лише побічним продуктом складних хімічних процесів у мозку.

У своїй праці матеріалознавиця з Уппсальського університету Марія Стремме запропонувала протилежну модель: індивідуальна свідомість є не ізольованим біологічним явищем, а локальним проявом спільного поля - подібного до хвиль на поверхні океану.

Ключові тези

Запропонована концепція пропонує переглянути базові уявлення про фізичну реальність:

Матерія як похідне явище: фізичні об'єкти та сам простір-час розглядаються як проєкції фундаментального поля свідомості, а не як первинні тверді тіла.

Нелокальна динаміка: модель пояснює явища нелокальної свідомості як природні взаємодії всередині єдиного поля.

Квантовий паралелізм: концепція перегукується з першими інтерпретаціями квантової механіки, де спостерігач і спостережувана система нерозривно пов'язані.

Стрімкий розвиток цієї концепції викликав спротив серед представників традиційного матеріалізму, які вказували на те, що теоретична модель виходить за межі фізики у сферу метафізики (вчення про нематеріальні субстанції - душу, свободу волі, поняття часу за Аристотелем тощо - прим.ред.).

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Чому доробок науковиці не оприлюднили?

Редакційна колегія журналу AIP Advances у травні 2026 року ухвалила рішення відкликати статтю.

Головною причиною назвали методологічні обмеження: оператори, приписані "думкам" або свідомості, не мають стандартних фізичних одиниць вимірювання, які можна було б перевірити або спростувати за допомогою наявних експериментальних приладів.

Попри адміністративне рішення видавництва, оригінальний текст залишається доступним і продовжує привертати увагу дослідників.

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