Одна з ключових теорій про Всесвіт під загрозою: вчені знайшли дивну закономірність

Науковці отримали дані, які ставлять під сумнів одну з провідних теорій сучасної космології. Виявилося, що структура Всесвіту може бути значно впорядкованішою, ніж вважалося досі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження астрофізиків, опубліковане у журналі Nature .

Новий погляд на космічну "павутину"

Згідно зі стандартною космологічною моделлю, якщо подивитися на Всесвіт у найзагальнішому масштабі, дрібні деталі мають "згладжуватися", перетворюючись на однорідне тло.

Проте італійські науковці Франческо Сілос Лабіні та Марко Галоппо виявили протилежну картину.

Дослідники розробили новий статистичний метод і проаналізували розташування майже 47 мільйонів галактик за допомогою спектроскопічного інструменту Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Дані охоплюють приблизно 11 мільярдів років космічної історії.

Виявилося, що гігантські нитки та "стіни" з галактик залишаються пов'язаними та впорядкованими на відстанях, що наближаються до одного гігапарсека - близько 3,26 мільярда світлових років.

Порядок замість хаосу?

Науковці наголошують, що мова не йде про наявність якоїсь однієї "головної осі" чи єдиного напрямку у космосі.

Основні висновки дослідження:

Збереження структури: зі збільшенням масштабу спостереження чіткі візерунки розподілу галактик не зникають, а продовжують відтворюватися.

Масштаб космічної мережі: гігантські порожнечі та скупчення матерії зберігають узгоджену орієнтацію на відстанях у мільярди світлових років.

Сумніви щодо математичних моделей: якщо однорідність Всесвіту на великих масштабах не підтвердиться, науковцям доведеться переглянути спрощені математичні моделі, які зараз використовуються для опису космосу.

Що це означає для науки?

Якщо результати команди підтвердяться незалежними дослідженнями, фізикам доведеться переглянути уявлення про те, як формувалася великомасштабна структура Всесвіту, а також уточнити поточні моделі темної матерії та гравітації.

Водночас автори роботи наголошують, що перед тим, як робити остаточні висновки про "наукову революцію", отримані дані необхідно перевірити на ще більших масивах інформації та за допомогою альтернативних методів аналізу.