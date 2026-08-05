Найдорожчі наукові експерименти в історії: скільки людство заплатило за великі відкриття

Найамбітніші наукові експерименти нерідко обходяться дорожче за космічні програми цілих держав.

Медіа РБК-Україна з посиланням на BGR зібрало найдорожчі наукові проєкти в історії, які коштували людству мільярди доларів, а подекуди - десятки тисяч життів.

Вартість проєктів вказана у доларах США, якщо не зазначено інше. У списку вказані проєкти за градацією від найдешевшого до найдорожчого (прим. ред.).

Радіотелескоп Very Large Array (VLA) - 78,5 млн доларів

Період: затверджено у 1972 році, збудовано у 1980 році.

Бюджет: 78,5 млн доларів у 1972 році (близько 627 млн доларів у перерахунку на 2026 рік).

Комплекс із 28 радіоантен у штаті Нью-Мексико працює як єдиний гігантський телескоп, отримуючи високочіткі зображення чорних дір і нейтронних зірок.

Наразі триває підготовка масштабного оновлення проєкту до версії Next Generation Very Large Array вартістю близько 2 млрд доларів.

Підводна обсерваторія NEPTUNE - 79 млн доларів

Період: будівництво розпочалося у 2007 році.

Бюджет: 111 млн канадських доларів (79 млн доларів США) і додатково 17 млн канадських доларів щорічного обслуговування.

Найбільша у світі підводна обсерваторія, створена Ocean Networks Canada, включає понад 800 кілометрів високошвидкісного оптичного кабелю на дні Тихого океану.

Гордість проєкту - глибоководні дистанційні всюдиходи Wally та Wally 2.

Мангеттенський проєкт - 2,2 млрд доларів

Період: 1942-1945 роки.

Бюджет: 2,2 млрд доларів на той час (понад 40 млрд доларів у перерахунку на 2026 рік).

Секретна програма США та союзників зі створення першої у світі атомної зброї. Над проєктом працювали тисячі вчених зі США, Великої Британії, Німеччини та Канади.

Саме в його межах створили три атомні бомби: Trinity для першого ядерного випробування, Little Boy, скинуту на Хіросіму, та Fat Man, яку застосували проти Нагасакі.

Науковим керівником був Роберт Оппенгеймер, а військовим очільником - генерал Леслі Гровз.

Перша американська орбітальна станція Skylab - 2,3 млрд доларів

Період: запущена у 1973 році.

Бюджет: понад 2,3 млрд доларів.

Перша космічна станція США призначалася для вивчення тривалого перебування людини у невагомості та дослідження сонячної радіації.

Завдяки техніці Skylab астрофізик Ріккардо Джакконі зробив відкриття, за які пізніше отримав Нобелівську премію з фізики.

Марсохід Curiosity - 2,5 млрд доларів

Період: місія запущена у 2011 році, посадка - 2012 рік.

Бюджет: 2,5 млрд доларів.

Роботизована лабораторія NASA на сонячних батареях досліджує поверхню Марса вже понад 14 років і збирає дані для майбутньої висадки людей на Червону планету.

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Проєкт "Геном людини" - 3 млрд доларів

Період: 1990-2003 роки.

Бюджет: від 2,7 до 3 млрд доларів.

Міжнародний науковий проєкт під керівництвом Національних інститутів здоров'я США дозволив розшифрувати та картувати понад 90 відсотків людського геному (решту 10 відсотків завершили до 2022 року).

Окреме фінансування отримала програма ELSI, що вивчає етичні та юридичні наслідки використання генетичних даних.

Великий адронний колайдер (CERN) - 4,75 млрд доларів

Період: будівництво у 1998-2008 роках.

Бюджет: близько 4,75 млрд доларів.

Найбільший у світі прискорювач частинок розташований у 27-кілометровому тунелі під кордоном Швейцарії та Франції.

У 2012 році за його допомогою було відкрито бозон Гіггса ("частинку Бога").

Наразі готується оновлення колайдера до версії High-Luminosity, а до 2038 року планується початок будівництва нового прискорювача вартістю 23 млрд доларів.

Програма Apollo від NASA - 25,4 млрд доларів

Період: 1960-1972 роки.

Бюджет: 25,4 млрд доларів (203 млрд доларів станом на 2026 рік з урахуванням інфляції).

Американська місячна програма, оголошена президентом Джоном Кеннеді у 1961 році, завершилася історичною висадкою Ніла Армстронга та Базза Олдріна на Місяць 20 липня 1969 року у ході місії "Аполлон-11".

Міжнародна космічна станція (МКС) - 150 млрд доларів

Період: запуск першого модуля у 1998 році, завершення місії заплановане на 2030 рік.

Бюджет: близько 150 млрд доларів загальних витрат, включно з 3 млрд доларів щорічного утримання та додатковим 1 млрд доларів на затоплення.

Найдорожчий і наймасштабніший міжнародний науковий проєкт в історії, створений зусиллями США, Японії, Канади, країн Європи та інших партнерів.

Станція виконує роль як орбітальної лабораторії, так і глобального дипломатичного інструменту.