Ученые предложили новое объяснение реальности: резонансное исследование отозвали

Скандальная научная статья, предполагавшая, что сознание может быть основой реальности, вызвало громкие споры в исследовательских кругах и в конце концов было отозвана. Причиной стали сомнения в возможности проверить предложенную теорию на практике.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале AIP Advances .

Традиционная нейробиология и материалистический подход исходят из того, что субъективный опыт является лишь побочным продуктом сложных химических процессов в мозге.

В своей работе материаловед из Уппсальского университета Мария Стремме предложила противоположную модель: индивидуальное сознание является не изолированным биологическим явлением, а локальным проявлением общего поля - подобно волнам на поверхности океана.

Ключевые тезисы

Предложенная концепция предлагает пересмотреть базовые представления о физической реальности:

Материя как производное явление: физические объекты и само пространство-время рассматриваются как проекции фундаментального поля сознания, а не как первичные твердые тела.

Нелокальная динамика: модель объясняет явления нелокального сознания как естественные взаимодействия внутри единственного поля.

Квантовый параллелизм: концепция восходит к первым интерпретациям квантовой механики, где наблюдатель и наблюдаемая система неразрывно связаны.

Стремительное развитие этой концепции вызвало сопротивление среди представителей традиционного материализма, которые указывали на то, что теоретическая модель выходит за пределы физики в сферу метафизики (учение о нематериальных субстанциях - душе, свободе воли, понятии времени по Аристотелю и т.п. - прим.ред.).

Почему наследие ученые не обнародовали?

Редакционная коллегия журнала AIP Advances в мае 2026 приняла решение отозвать статью.

Главной причиной назвали методологические ограничения: операторы, приписанные "мнению" или сознанию, не имеют стандартных физических единиц измерения, которые можно было бы проверить или опровергнуть с помощью имеющихся экспериментальных приборов.

Несмотря на административное решение, оригинальный текст остается доступным и продолжает привлекать внимание исследователей.