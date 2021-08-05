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Вблизи Минска строят вероятный лагерь для политических заключенных, - CNN

Автор: Сергей Пышкин

Вблизи поселка Новоколосово, расположенного рядом с Минском, строят вероятный лагерь для политзаключенных. Правительство Беларуси, со своей стороны, никоим образом не прокомментировало запрос CNN относительно данной информации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно опубликованной спутниковой фотографии и видеоролику, неподалеку от Новоколосово расположен вероятный лагерь для политических заключенных. Площадь территории составляет около 80 га. По периметру построен забор под напряжением, а на территории находятся бараки с решеткой и ситлоотражательным стеклом на окнах.

Правительство Беларуси проигнорировало просьбу CNN прокомментировать данную информацию. Телеканалу не разрешили пройти на территорию, впрочем признаков пребывания заключенных на территории предполагаемого лагеря - нет. Западная разведка убеждена в том, что объект могут использовать, как лагерь для политических заключенных, однако прямых доказательств по этому поводу также нет.

Военная охрана, которая расположена по периметру территории запрещает местным жителям приближаться к объекту, однако очевидцы утверждают, что видели военные патрули, которые находились там.




Напомним, что РБК-Украина рассказывало об обнародованной инициативой BYPOL аудиозаписи, на которой человек, чей голос похож на голос командующего внутренними войсками Беларуси Николая Карпенкова, утверждал, что в стране планируют построить лагерь для протестующих.

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