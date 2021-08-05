Поблизу Мінська будують ймовірний табір для політичних в'язнів, - CNN

Згідно з опублікованою супутниковою фотографією та відеороликом, неподалік від Новоколосово розташований ймовірний табір для політичних в’язнів. Площа території становить близько 80 га. По периметру збудований паркан під напругою, а на території знаходяться бараки з ґратами й сітловідбивальним склом на вікнах.

Уряд Білорусі проігнорував прохання CNN прокоментувати дану інформацію. Телеканалу не дозволили пройти на територію, втім ознак перебування ув'язнених на території ймовірного табору - немає. Західна розвідка переконана у тому, що об’єкт можуть використовувати, як табір для політичних ув’язнених, однак прямих доказів стосовно цього також немає.

Військова охорона, яка розташована по периметру території забороняє місцевим жителям наближатися до об'єкта, однак очевидці стверджують, що бачили військові патрулі, які перебували там.







