Вблизи Минска строят вероятный лагерь для политических заключенных, - CNN

Вблизи поселка Новоколосово, расположенного рядом с Минском, строят вероятный лагерь для политзаключенных. Правительство Беларуси, со своей стороны, никоим образом не прокомментировало запрос CNN относительно данной информации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Согласно опубликованной спутниковой фотографии и видеоролику, неподалеку от Новоколосово расположен вероятный лагерь для политических заключенных. Площадь территории составляет около 80 га. По периметру построен забор под напряжением, а на территории находятся бараки с решеткой и ситлоотражательным стеклом на окнах.

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Правительство Беларуси проигнорировало просьбу CNN прокомментировать данную информацию. Телеканалу не разрешили пройти на территорию, впрочем признаков пребывания заключенных на территории предполагаемого лагеря - нет. Западная разведка убеждена в том, что объект могут использовать, как лагерь для политических заключенных, однако прямых доказательств по этому поводу также нет.

Военная охрана, которая расположена по периметру территории запрещает местным жителям приближаться к объекту, однако очевидцы утверждают, что видели военные патрули, которые находились там.







