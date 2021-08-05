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Поблизу Мінська будують ймовірний табір для політичних в'язнів, - CNN

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Мінськ, Четвер 05 серпня 2021 15:19
Поблизу Мінська будують ймовірний табір для політичних в'язнів, - CNN Фото: поблизу Мінська будуть ймовірний табір для політичних в'язнів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Поблизу селища Новоколосово, що розташоване поруч з Мінськом, будують ймовірний табір для політв’язнів. Уряд Білорусі, зі свого боку, жодним чином не прокоментував запит CNN стосовно даної інформації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з опублікованою супутниковою фотографією та відеороликом, неподалік від Новоколосово розташований ймовірний табір для політичних в’язнів. Площа території становить близько 80 га. По периметру збудований паркан під напругою, а на території знаходяться бараки з ґратами й сітловідбивальним склом на вікнах.

Уряд Білорусі проігнорував прохання CNN прокоментувати дану інформацію. Телеканалу не дозволили пройти на територію, втім ознак перебування ув'язнених на території ймовірного табору - немає. Західна розвідка переконана у тому, що об’єкт можуть використовувати, як табір для політичних ув’язнених, однак прямих доказів стосовно цього також немає.

Військова охорона, яка розташована по периметру території забороняє місцевим жителям наближатися до об'єкта, однак очевидці стверджують, що бачили військові патрулі, які перебували там.




Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про оприлюднений ініціативою BYPOL аудіозапис, на якому людина, чий голос схожий на голос командувача внутрішніми військами Білорусі Миколи Карпенкова, стверджувала про те, що в країні планують побудувати табір для протестувальників.

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