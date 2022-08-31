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Вблизи Херсона в очередной раз слышны мощные взрывы

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Украина, Среда 31 августа 2022 17:03
Вблизи Херсона в очередной раз слышны мощные взрывы Фото: вблизи Херсона в очередной раз слышны мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Рядом с временно оккупированным Херсоном сегодня, 31 августа, прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Вблизи Херсона слышны мощные взрывы", - говорится в сообщении.

Официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе и вблизи него.

Напомним, что сегодня в Херсоне сообщали о мощных взрывах.

Вчера дважды за сутки в Херсоне были слышны взрывы.

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