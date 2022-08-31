Поблизу Херсона вчергове чутно потужні вибухи
Фото: Поблизу Херсона вчергове чутно потужні вибухи (Getty Images)
Поряд з тимчасово окупованим Херсоном сьогодні, 31 серпня, пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Поблизу Херсона чутно потужні вибухи", - йдеться у повідомленні.
Офіційні джерела поки не коментують ситуацію у тимчасово окупованому місті та поряд з ним.
Нагадаємо, що сьогодні у Херсоні повідомляли про потужні вибухи.
Вчора двічі за добу в Херсоні було чутно вибухи.
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