Фото: в оккупированном Херсоне второй раз за сутки слышны взрывы (Getty Images)

Во вторник после обеда, 30 августа, во временно оккупированном Херсоне во второй раз прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны мощные взрывы", - говорится в сообщении. Официальные источники пока не раскрыли более детальной информации о происшествии.