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В оккупированном Херсоне второй раз за сутки слышны взрывы

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Херсон, Вторник 30 августа 2022 18:20
В оккупированном Херсоне второй раз за сутки слышны взрывы Фото: в оккупированном Херсоне второй раз за сутки слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник после обеда, 30 августа, во временно оккупированном Херсоне во второй раз прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны мощные взрывы", - говорится в сообщении.

Официальные источники пока не раскрыли более детальной информации о происшествии.

Напомним, что в оккупированном Херсоне прогремел взрыв.

Вчера в оккупированном Херсоне также прогремел взрыв.

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