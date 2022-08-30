В оккупированном Херсоне второй раз за сутки слышны взрывы
Фото: в оккупированном Херсоне второй раз за сутки слышны взрывы (Getty Images)
Во вторник после обеда, 30 августа, во временно оккупированном Херсоне во второй раз прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны мощные взрывы", - говорится в сообщении.
Официальные источники пока не раскрыли более детальной информации о происшествии.
Напомним, что в оккупированном Херсоне прогремел взрыв.
Вчера в оккупированном Херсоне также прогремел взрыв.
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