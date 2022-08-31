В Херсоне сообщают о мощных взрывах

Во временно оккупированном Херсоне сегодня, 31 августа, прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне " .

Официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе.

"В Херсоне слышны звуки мощных взрывов", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Херсоне несколько дней подряд слышны взрывы. В частности, вчера местные жители дважды сообщали о звуках взрывов.

По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, украинские военные активно "работают" по оккупантам в Херсонской области.

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