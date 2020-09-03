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Поблизу Білої Церкви фура на швидкості протаранила авто патрульної поліції

Біла Церква , Четвер 03 вересня 2020 01:38
Поблизу Білої Церкви фура на швидкості протаранила авто патрульної поліції
Фото: місце події (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі автомобіля патрульної поліції Білої Церкви. Водій фури на швидкості протаранив авто поліції.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

Унаслідок зіткнення двоє патрульних отримали травми.

"Сьогодні вдень водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину. Влетів у неї з шаленою швидкістю. Саме в цей час двоє патрульних Аліна та Павло знаходились у машині. Патрульні стояли з увімкненим спецсигналом та з дотриманням ПДР", - наголошують в прес-службі.

Аварія сталася близько 12-ї години 2 версня на 63 км автодороги М 05 Київ - Одеса. Інспектори зупинили на узбіччі водія вантажівки MAN за порушення ПДР. Патрульні припаркувалися позаду з увімкненими проблисковими маячками.

Коли поліцейські спілкувалися із зупиненим водієм, тією ж дорогою рухалось ще одне вантажне авто Mercedes-Benz, водій якого не помітив автомобілів, що стояли на узбіччі. Спершу він в’їхав у службове авто, а потім - зіткнувся з вантажівкою.

Раніше в Одесі зіткнулися автомобіль патрульної поліції та мікроавтобус "Рено", постраждали три людини.

Нагадаємо, у Кривому Розі сталася поліцейська погоня зі стріляниною.

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