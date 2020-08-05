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Полиция Кривого Рога устроила погоню со стрельбой за нарушителем

Кривой Рог, Среда 05 августа 2020 12:57
Полиция Кривого Рога устроила погоню со стрельбой за нарушителем
Фото: автомобиль нарушителя (facebook.com/kr.patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Водитель "Москвича" врезался в патрульное авто и пытался скрыться  

Ночью в Кривом Роге произошла полицейская погоня со стрельбой. Патрульные пытались задержать водителя, который на светофоре протаранил их автомобиль.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Кривого Рога в Facebook.

Сообщается, что около полуночи авто автомобиль патрульных остановился на светофоре, и в заднюю часть Toyota Prius на скорости влетел "Москвич". Водитель последнего после ДТП не остановился и попытался скрыться.

Полицейские устроили погоню, однако водитель не реагировал и неоднократно нарушал ПДД, проезжая перекрестки на красный свет и выезжая на встречную полосу. В итоге патрульные применили табельное оружие, выстрелив по колесам. Вследствие повреждений "Москвич" остановился, водителя задержали.

Также сообщается, что в тот же вечер нарушителя уже останавливал патруль, при себе у него не было прав, за что ему выписали штраф и отстранили от управления транспортным средством.

В результате ночного инцидента пострадавших нет.

Фото: последствия погони в Кривом Роге (facebook.com/kr.patrolpolice.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из сел Херсонской области мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья в доме, в результате пострадал один человек.

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