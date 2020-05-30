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Вблизи Авдеевки украинских военных обстреляли из минометов

Новости » Происшествия     30.05.2020 - 17:58
Вблизи Авдеевки украинских военных обстреляли из минометов
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Сегодня боевики 3 раза нарушали режим тишины

Пророссийские боевики на Донбассе из запрещенных минскими соглашениями минометов обстреляли украинских военных вблизи Авдеевки. В целом с начала 30 мая оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Сегодня позиции украинских подразделений вблизи Авдеевки дважды попадали под вражеский обстрел. Сначала оккупационные силы вели огонь из гранатометов и пулеметов, а впоследствии применили минометы 82-го калибра.

Также под обстрел боевиков из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов попали сегодня укрепление подразделений Объединенных сил в районе Орехово. В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

Для противодействия противнику украинские подразделения открывали жесткий огонь в ответ.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли участок разведения сил на Донбассе, а также ранили украинского военного.

Военнослужащий получил ранения во время вражеского минометного обстрела позиций вблизи Луганского.

Кроме того, недавно на Донбассе подразделения Объединенных сил сбили беспилотник пророссийских боевиков.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассООСбоевикиобстрел Авдеевки
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