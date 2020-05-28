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Украинские военные сбили беспилотник РФ: как прошли сутки на Донбассе

Новости » Происшествия     28.05.2020 - 07:41
Украинские военные сбили беспилотник РФ: как прошли сутки на Донбассе
Фото: Донбасс (mil.gov.ua)

Возле Марьинки боевики поднимали в воздух квадрокоптер

В течение минувших суток, 27 мая, оккупационные войска на Донбассе нарушили режим "тишины" и 7 раз, обстреливая украинских военных. Были применены запрещенные Минском минометы крупных калибров и гранатометы, а также боевики в воздух поднимали беспилотник.

Об этом говорится в утреннем сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

Отмечается, что квадрокоптер заметили в районе Марьинки. Украинские военные сбили беспилотник, применив штатное вооружение.

Относительно обстрелов со стороны боевиков, огонь был зафиксирован возле Новотроицкого, Широкиного, Старогнатовки, возле населенного пункта Луганское, неподалеку Крымского и Новолуганского.

"Наши защитники решительно применили в ответ дежурные огневые средства и прекратили враждебную активность. Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", - отметили в штабе.

От начала текущих суток, 28 мая, обстрелов со стороны оккупационных войск не было.

Отметим, что 27 мая состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Российская сторона обвинила Украину в срыве переговоров, при чем сам представитель РФ Борис Грызлов их прогулял.

Напомним, 27 мая вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреливали участок разведения сил неподалеку Золотого.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Донбассобстрелбеспилотник
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