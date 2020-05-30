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Поблизу Авдіївки українських військових обстріляли з мінометів

Новини » Надзвичайні події     30.05.2020 - 17:58
Поблизу Авдіївки українських військових обстріляли з мінометів
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Сьогодні бойовики 3 рази порушували режим тиші

Проросійські бойовики на Донбасі з заборонених мінськими угодами мінометів обстріляли українських військових поблизу Авдіївки. Загалом з початку 30 травня окупанти тричі порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Сьогодні позиції українських підрозділів поблизу Авдіївки двічі потрапляли під ворожий обстріл. Спочатку окупаційні сили вели вогонь з гранатометів та кулеметів, а згодом застосували міномети 82-го калібру.

Також під обстріл бойовиків з великокаліберних кулеметів та гранатометів потрапили сьогодні укріплення підрозділів Об'єднаних сил в районі Оріхового. В результаті обстрілів українські військові не постраждали.

Для протидії противнику українські підрозділи відкривали жорсткий вогонь у відповідь.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли ділянку розведення сил на Донбасі, а також поранили українського військового.

Поранення військовослужбовець отримав під час ворожого мінометного обстрілу позицій поблизу Луганського.

Крім того, нещодавно на Донбасі підрозділи Об'єднаних сил збили безпілотник проросійських бойовиків.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасООСбойовикиобстрел Авдеевки
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