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Боевики стреляли из минометов вблизи Луганского, ранен военный

Новости » Происшествия     29.05.2020 - 22:55
Боевики стреляли из минометов вблизи Луганского, ранен военный
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Применили минометы запрещенного Минском калибра

Пророссийские боевики на Донбассе открыли огонь вблизи Луганского. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

"Вблизи Луганского, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

РБК-Украина писало, что с начала 29 мая на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения сбили российский беспилотник, который подняли в воздух боевики.

Напомним, на Донбассе 28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Донбассобстрел
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