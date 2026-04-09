Вбивцю українки у США визнали недієздатним постати перед судом

У США чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві українки Ірини Заруцької у поїзді, визнали психічно недієздатним постати перед судом. Через це розгляд справи можуть відкласти щонайменше на пів року.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на WCNC.
Головне:
Згідно з судовими документами, поданими до суду округу Мекленбург, 35-річного Декарлоса Брауна, визнали "нездатним брати участь у процесі". Відповідний висновок зробили після обстеження в лікарні Central Regional Hospital наприкінці грудня 2025 року.
Його адвокат подав клопотання про перенесення ключового слухання на 180 днів. Причина - перебування підозрюваного у федеральній установі, що унеможливлює проведення необхідних процедур у межах справи.
Сторона обвинувачення погодилася на перенесення.
Юристи пояснюють, що такий статус не означає звільнення. Йдеться про ситуацію, коли людина не розуміє суті судового процесу та не може допомагати адвокату.
У таких випадках обвинуваченого зазвичай направляють до спеціалізованого медичного закладу, де намагаються відновити його здатність брати участь у суді.
Паралельно триває ще одна експертиза - вже на федеральному рівні. Вона також може вплинути на строки розгляду справи. Поки що розгляд справи у штаті призупинений, а дата суду не визначена. Водночас процеси у штатному та федеральному судах тривають окремо.
Для родини загиблої новий розвиток подій означає ще більшу невизначеність. Адвокат сім’ї заявила, що вони хочуть, аби справа була розглянута належним чином, навіть якщо це потребує більше часу.
Водночас родина розглядає можливість подання цивільного позову щодо неправомірної смерті.
23-річну Ірину Заруцьку вбили 22 серпня 2025 року у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна, США). Дівчину знайшли з ножовими пораненнями на трамвайній станції South End - медики констатували смерть на місці.
Ірина незадовго до смерты переїхала до США, рятуючись від війни в Україні. Вона жила у Шарлотті, працювала та навчалася, мріючи розпочати нове життя.
За даними поліції, напад стався у вагоні поїзда міської транспортної системи. Підозрюваним у вбивстві є Декарлос Браун, якого затримали невдовзі після трагедії. Він мав кримінальне минуле та, за даними ЗМІ, проблеми з психічним здоров’ям.
Чоловіку інкримінують убивство на об’єкті масового транспорту, за що може загрожувати найсуворіше покарання - смертна кара. Водночас мотив нападу досі остаточно не встановлено, а знайомства між ним і загиблою не підтверджено.
У штаті Північна Кароліна підписали "Закон Ірини", названий на честь Заруцькоъ. Документ посилює правила звільнення під заставу для небезпечних злочинців, зокрема вводить додаткові перевірки та обмеження для осіб із ризиком насильства.