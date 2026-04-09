Убийцу украинки в США признали недееспособным предстать перед судом

В США мужчину, которого обвиняют в убийстве украинки Ирины Заруцкой в поезде, признали психически недееспособным предстать перед судом. Из-за этого рассмотрение дела могут отложить минимум на полгода.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на WCNC.
Главное:
Согласно судебным документам, поданным в суд округа Мекленбург, 35-летнего Декарлоса Брауна, признали "неспособным участвовать в процессе". Соответствующий вывод сделали после обследования в больнице Central Regional Hospital в конце декабря 2025 года.
Его адвокат подал ходатайство о переносе ключевого слушания на 180 дней. Причина - пребывание подозреваемого в федеральном учреждении, что делает невозможным проведение необходимых процедур в рамках дела.
Сторона обвинения согласилась на перенос.
Юристы объясняют, что такой статус не означает освобождение. Речь идет о ситуации, когда человек не понимает сути судебного процесса и не может помогать адвокату.
В таких случаях обвиняемого обычно направляют в специализированное медицинское учреждение, где пытаются восстановить его способность участвовать в суде.
Параллельно продолжается еще одна экспертиза - уже на федеральном уровне. Она также может повлиять на сроки рассмотрения дела. Пока что рассмотрение дела в штате приостановлено, а дата суда не определена. В то же время процессы в штатном и федеральном судах продолжаются отдельно.
Для семьи погибшей новое развитие событий означает еще большую неопределенность. Адвокат семьи заявила, что они хотят, чтобы дело было рассмотрено должным образом, даже если это потребует больше времени.
В то же время семья рассматривает возможность подачи гражданского иска о неправомерной смерти.
23-летнюю Ирину Заруцкую убили 22 августа 2025 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Девушку нашли с ножевыми ранениями на трамвайной станции South End - медики констатировали смерть на месте.
Ирина незадолго до смерти переехала в США, спасаясь от войны в Украине. Она жила в Шарлотте, работала и училась, мечтая начать новую жизнь.
По данным полиции, нападение произошло в вагоне поезда городской транспортной системы. Подозреваемым в убийстве является Декарлос Браун, которого задержали вскоре после трагедии. Он имел криминальное прошлое и, по данным СМИ, проблемы с психическим здоровьем.
Мужчине инкриминируют убийство на объекте массового транспорта, за что может грозить самое суровое наказание - смертная казнь. При этом мотив нападения до сих пор окончательно не установлен, а знакомство между ним и погибшей не подтверждено.
В штате Северная Каролина подписали "Закон Ирины", названный в честь Заруцкой. Документ ужесточает правила освобождения под залог для опасных преступников, в частности вводит дополнительные проверки и ограничения для лиц с риском насилия.