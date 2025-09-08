Підозрюваний у вбивстві Парубія виявився фанатом СРСР: що знайшли слідчі

Зазначається, що 1 вересня Нацполіція провела обшук у квартирі підозрюваного. Правоохоронці вилучили два піротехнічні пристрої, 50 стріляних гільз і 85 контейнерів для пластикових набоїв.

Крім того, у помешканні виявили 33 ордени і медалі СРСР та України, 3 додатки до медалей, а також 25 значків і металевих зірочок. Серед них - нагрудний знак "За взятие Будапешта" і значки "Общество борьбы за трезвость".

В іншій ухвалі зазначається, що слідчі також вилучили листівку з написом від руки: "…твой сын Миша".

Серед знайденого майна також були виявлені чотири блокноти з рукописними записами, аркуш із витягами із законодавства, кілька флешок і мобільні телефони.

Згідно з матеріалами провадження, після злочину підозрюваний спалив свій одяг, розібрав велосипед і викинув зброю в озеро.

У соцмережах Сцельніков публікував висловлювання, якими виправдовував дії Росії ще до того, як його син зник безвісти на фронті, захищаючи Україну.