Подозреваемый в убийстве Парубия оказался фанатом СССР: что нашли следователи

Правоохранители обыскали квартиру подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия и обнаружили боеприпасы, а также советские награды и знаки отличия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Галицкого районного суда Львова в Едином госреестре судебных решений.
Отмечается, что 1 сентября Нацполиция провела обыск в квартире подозреваемого. Правоохранители изъяли два пиротехнических устройства, 50 стреляных гильз и 85 контейнеров для пластиковых патронов.
Кроме того, в квартире обнаружили 33 ордена и медали СССР и Украины, 3 приложения к медалям, а также 25 значков и металлических звездочек. Среди них - нагрудный знак "За взятие Будапешта" и значки "Общество борьбы за трезвость".
В другом решении отмечается, что следователи также изъяли открытку с надписью от руки: "...твой сын Миша".
Среди найденного имущества также были обнаружены четыре блокнота с рукописными записями, лист с выдержками из законодательства, несколько флешек и мобильные телефоны.
Согласно материалам следствия, после преступления подозреваемый сжег свою одежду, разобрал велосипед и выбросил оружие в озеро.
В соцсетях Сцельников публиковал высказывания, которыми оправдывал действия России еще до того, как его сын пропал без вести на фронте, защищая Украину.
Во Львове 30 августа выстрелами из пистолета был убит народный депутат Украины, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Замаскированный под курьера Glovo мужчина выпустил в политика 8 пуль, от полученных ранений политик скончался на месте.
1 сентября правоохранители по горячим следам в Хмельницкой области задержали подозреваемого в убийстве Парубия.
Согласно показаниям Сцельникова, его сын воевал в рядах ВСУ и пропал без вести в районе Бахмута.
Согласно одной из версий следствия, после этого преступник контактировал с российскими спецслужбами, где ему сообщили, что его сын убит. После чего подозреваемый начал разрабатывать убийство Парубия.
