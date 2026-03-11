Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: захист намагається оскаржити довічний вирок

У справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна відбулося друге засідання апеляційного суду. Захист намагається оскаржити вирок, за яким підсудного засудили до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Кравченко зазначив, що вирок Шевченківського районного суду від 22 вересня 2025 року, яким обвинуваченого засуджено до довічного позбавлення волі, є законним. За його словами, версія захисту про нібито "раптовий конфлікт" повністю спростовується матеріалами справи та відеозаписами.

На думку прокуратури, такі дії є спробою затягування судового процесу, оскільки всі ці докази вже були детально вивчені судом першої інстанції.

Під час засідання 11 березня сторона захисту ініціювала повторне дослідження низки матеріалів справи, серед яких протоколи огляду місця події, дані з мобільного телефону, відеозаписи та результати слідчого експерименту.

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: подробиці

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року співробітник УДО Артем Косов спровокував конфлікт з компанією підлітків на фунікулері у Києві. Після виходу з вагона він підійшов до одного з підлітків та штовхнув його. Останній розбив головою скло та отримав поріз на шиї, внаслідок чого помер на місці.

Під час обстеження у підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю. Вже наступного дня, 8 квітня 2024 року, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка. Того ж дня Косову оголосили про підозру.

9 квітня 2024 року Печерський суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Досудове розслідування було завершено ще 5 травня 2024 року. Але тільки наприкінці серпня 2025 року вдалося перейти до стадії допитів.

22 вересня 2025 року Шевченківський районний суд Києва визнав Косова у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Його засудили до довічного ув'язнення.