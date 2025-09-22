Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення

Шевченківський районний суд Києва визнав винним колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Його засудили до довічного ув'язнення.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Косов раніше визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати хлопця і не мав такого наміру. Прокурори наполягали на довічному увʼязненні через умисне вбивство, а сторона захисту акцентувала на вбивстві з необережності.

За даними слідства, 7 квітня 2024 року на станції київського фунікулера ексспівробітник УДО в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння штовхнув підлітка Максима Матерухіна на вікно під час суперечки. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві

Під час обстеження у підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю. Вже наступного дня ДБР відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка. Того ж дня Косову оголосили про підозру.

9 квітня 2024 року Печерський суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Досудове розслідування було завершено ще 5 травня 2024 року.

Проте з цього моменту засідання у справі Косова затягувалися через позицію захисту. Адвокати зривали засідання, вимагали його перенесення та іншими способами затягували розгляд справи.

У серпні 2025 року справа у Шевченківському суді Києва щодо вбивства підлітка на фунікулері перейшла до стадії допитів обвинуваченого.