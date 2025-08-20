Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: у справі перейшли до стадії допитів
Справа у Шевченківському суді Києва щодо вбивства підлітка на фунікулері перейшла до стадії допитів обвинуваченого, співробітника Управління державної охорони Артема Косова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Руслана Кравченка.
За його словами, на судовому засіданні 20 серпня пройшли стадію дослідження речових доказів та допитали експерта, який проводив медичну експертизу.
"Ми його допитали для встановлення додаткових обставин в цьому провадженні й також будемо вирішувати питання на наступному засіданні щодо доцільності призначення додаткових комплексної судовомедичної експертизи з іншими експертизами", - сказав генпрокурор.
Окрім цього, за словами Кравченка, вже дійшло до допитів обвинуваченого, співробітника Управління державної охорони Артема Косова.
"І також ми перейшли вже на стадію допиту обвинуваченого. Сьогодні була можливість декілька запитань поставити обвинуваченому. Наступне засідання відбудеться завтра", - розповів генпрокурор.
Також Кравченко підтвердив, що після цілої серії судових засідань, які або не відбулися, або були зірвані, справа йде до завершення. Косову загрожує довічне ув'язнення.
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві
Нагадаємо, 7 квітня 2024 року співробітник УДО Артем Косов спровокував конфлікт з компанією підлітків. Після виходу з вагона фунікулера він підійшов до одного з підлітків та штовхнув його. Останній розбив головою скло та отримав поріз на шиї, внаслідок чого помер на місці.
Під час обстеження у підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю. Вже наступного дня, 8 квітня 2024 року, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка. Того ж дня Косову оголосили про підозру.
9 квітня 2024 року Печерський суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Досудове розслідування було завершено ще 5 травня 2024 року. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.
Проте з цього моменту засідання у справі Косова буксували через позицію захисту. Адвокати зривали засідання, вимагали його перенесення та іншими способами затягували розгляд справи.