Убийство подростка на фуникулере в Киеве: защита пытается обжаловать пожизненное

По делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина состоялось второе заседание апелляционного суда. Защита пытается обжаловать приговор, по которому подсудимого приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Во время заседания 11 марта сторона защиты инициировала повторное исследование ряда материалов дела, среди которых протоколы осмотра места происшествия, данные с мобильного телефона, видеозаписи и результаты следственного эксперимента.

По мнению прокуратуры, такие действия являются попыткой затягивания судебного процесса, поскольку все эти доказательства уже были детально изучены судом первой инстанции.

Кравченко отметил, что приговор Шевченковского районного суда от 22 сентября 2025 года, которым обвиняемый приговорен к пожизненному лишению свободы, является законным. По его словам, версия защиты о якобы "внезапном конфликте" полностью опровергается материалами дела и видеозаписями.

Однако по результатам заседания суд частично удовлетворил ходатайство защиты. Следующее рассмотрение дела назначено на 25 марта.