Главная » Новости » Происшествия

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: защита пытается обжаловать пожизненное

23:20 11.03.2026 Ср
2 мин
В деле об убийстве подростка на фуникулере защита пытается обжаловать приговор виновнику
aimg Антон Корж
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: защита пытается обжаловать пожизненное Фото: генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

По делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина состоялось второе заседание апелляционного суда. Защита пытается обжаловать приговор, по которому подсудимого приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Во время заседания 11 марта сторона защиты инициировала повторное исследование ряда материалов дела, среди которых протоколы осмотра места происшествия, данные с мобильного телефона, видеозаписи и результаты следственного эксперимента.

По мнению прокуратуры, такие действия являются попыткой затягивания судебного процесса, поскольку все эти доказательства уже были детально изучены судом первой инстанции.

Кравченко отметил, что приговор Шевченковского районного суда от 22 сентября 2025 года, которым обвиняемый приговорен к пожизненному лишению свободы, является законным. По его словам, версия защиты о якобы "внезапном конфликте" полностью опровергается материалами дела и видеозаписями.

Однако по результатам заседания суд частично удовлетворил ходатайство защиты. Следующее рассмотрение дела назначено на 25 марта.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: подробности

Напомним, 7 апреля 2024 года сотрудник УГО Артем Косов спровоцировал конфликт с компанией подростков на фуникулере в Киеве. После выхода из вагона он подошел к одному из подростков и толкнул его. Последний разбил головой стекло и получил порез на шее, в результате чего скончался на месте.

При обследовании у подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Уже на следующий день, 8 апреля 2024 года, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели подростка. В тот же день Косову объявили о подозрении.

9 апреля 2024 года Печерский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. Досудебное расследование было завершено еще 5 мая 2024 года. Но только в конце августа 2025 года удалось перейти к стадии допросов.

22 сентября 2025 года Шевченковский районный суд Киева признал Косова в убийстве подростка на станции фуникулера. Его приговорили к пожизненному заключению.

