Убийство Парубия: сегодня суд будет избирать меру пресечения подозреваемому

Львов, Вторник 02 сентября 2025 10:17
Убийство Парубия: сегодня суд будет избирать меру пресечения подозреваемому Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Суд во Львове сегодня рассмотрит меру пресечения подозреваемому в убийстве народного депутата Андрея Парубия.

Об РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Сегодня, 2.09, в 13:00 в Галицком районном суде г. Львова состоится рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения по делу об убийстве Андрея Парубия", - проинформировали в ОГП.

Убийство Андрея Парубия

30 августа во Львове было совершено вооруженное нападение на народного депутата Андрея Парубия. Злоумышленник, переодетый в курьера, совершил восемь выстрелов в политика. Нардеп погиб на месте происшествия. После этого нападавший убедился в смерти жертвы и скрылся, в городе объявили специальную операцию "Сирена".

Уже на следующий день, 31 августа, правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Хмельницкой области. По данным следствия, нападение было тщательно подготовлено: преступник отслеживал передвижения политика и продумал путь для побега. Следователи не исключают российский след в этом деле.

Прощание с Андреем Парубием состоялось 1 сентября во львовском Соборе святого Юра, а захоронение будет сегодня, 2 сентября на Лычаковском кладбище.

Ход расследования

После задержания мужчине объявили о подозрении. Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов, у правоохранителей есть основания полагать, что убийство могло быть заказным, в частности со стороны России. В то же время окончательные мотивы стрелка будут определять после проведения необходимых следственных действий.

Прокуратура Львовщины ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения - ареста без права залога.

Что известно о задержанном

Подозреваемый - 52-летний львовянин, не имел постоянного места работы и зарабатывал случайными подработками. Курьером он никогда официально не работал.

Следствие проверяет версию, что он мог планировать побег за границу, а также не исключает возможное участие других лиц, которые могли инструктировать или помогать в подготовке преступления.

Больше о расследовании дела и что известно на данный момент - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

