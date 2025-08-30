UA

Вбивство Парубія: РБК-Україна дізналось перші подробиці

Фото: колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій (facebook.com/andriy.parubiy)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Вдень 30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Сьогодні жителі Львова почули стрілянину по вулиці Єфремова. Як повідомила згодом нацполіція там було вбито громадсько-політичного діяча.

Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. 

За даними джерел РБК-Україна, вбивця був одягнений як кур'єр, а на місці вбивства наразі знайдено 7 гільз.

Варто зауважити, що, за словами очевидців, ймовірний нападник пересувався із сумкою для доставки їжі.

Наразі ж на місці працюють слідчо-оперативні групи, обставини з’ясовуються.

Вбивство Парубія у Львові

Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський вже заслухав доповідь правоохоронців щодо вбивства Парубія та наголосив, що залучені всі можливі сили для пошуку вбивці.

Детальніше про загибель колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

