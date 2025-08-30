Вбивство Парубія: РБК-Україна дізналось перші подробиці

Сьогодні жителі Львова почули стрілянину по вулиці Єфремова. Як повідомила згодом нацполіція там було вбито громадсько-політичного діяча.

Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

За даними джерел РБК-Україна, вбивця був одягнений як кур'єр, а на місці вбивства наразі знайдено 7 гільз.

Варто зауважити, що, за словами очевидців, ймовірний нападник пересувався із сумкою для доставки їжі.

Наразі ж на місці працюють слідчо-оперативні групи, обставини з’ясовуються.