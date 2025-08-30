Вбивство Парубія: у Львові оголосили спецоперацію "Сирена"

У Львові після вбивства народного депутата Андрія Парубія введено спецоперацію "Сирена", розпочато досудове розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.
"За попередніми даними, сьогодні, 30 серпня, у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена", - зазначили у Офісі Генпрокурора.
Повідомляється, що на місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів. Встановлення особи нападника та обставин злочину триває. Старшим групи прокурорів визначено керівника Львівської обласної прокуратури.
Сьогодні близько обіду у Львові було вбито народного депутата Андрія Парубія. Відомо, що вбивця був у образі кур'єра.
Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський вже заслухав доповідь правоохоронців щодо вбивства Парубія та наголосив, що залучені всі можливі сили для пошуку вбивці.
