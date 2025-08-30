Убийство Парубия: во Львове объявили спецоперацию "Сирена"

"По предварительным данным, сегодня, 30 августа, во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте. Нападающий скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Сообщается, что на месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты. Установление личности нападавшего и обстоятельств преступления продолжается. Старшим группы прокуроров определен руководитель Львовской областной прокуратуры.