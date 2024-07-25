ua en ru
Чт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вбивство Фаріон: Зеленський анонсував більше публічної інформації

Четвер 25 липня 2024 21:05
UA EN RU
Вбивство Фаріон: Зеленський анонсував більше публічної інформації Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко завтра, 25 липня, представить більше публічної інформації щодо вбивства Ірини Фаріон та ходу розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам усю необхідну інформацію", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ще тривають процесуальні дії та з’ясовуються всі обставини цієї справи.

"Завтра має бути більше інформації - публічно", - додав президент.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у мовознавицю та колишню нардепку Ірину Фаріон. ЇЇ госпіталізували в критичному стані, але врятувати не вдалось.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального Кодексу України - умисне вбивство. Слідство розглядало кілька версій, серед яких була особиста неприязнь.

Сьогодні, 25 липня, у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Фаріон.

Як стало відомо пізніше, підозрюваний - В'ячеслав Зінченко. За інформацією співрозмовників РБК-Україна, він - футболіст. Станом на 2023 рік Зінченко грав у складі дніпровської футбольної команди, яка при місцевій ДЮСШ.

Слідство вважає, що стрілець міг бути лише виконавцем. При цьому він проводив підготовку до злочину щонайменше два місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ірина Фаріон
NEWS
Стало відоме ім'я підозрюваного у вбивстві Фаріон
Стало відоме ім'я підозрюваного у вбивстві Фаріон
DAILY
Звивиста стежка миру. Де Ізраїль шукає підтримки та чи загрожує Близькому Сходу ще одна війна
Роман Коткореспондент РБК-Україна Звивиста стежка миру. Де Ізраїль шукає підтримки та чи загрожує Близькому Сходу ще одна війна