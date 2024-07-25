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Стало відоме ім'я підозрюваного у вбивстві Фаріон

Четвер 25 липня 2024 17:57
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Стало відоме ім'я підозрюваного у вбивстві Фаріон Фото: підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українські правоохоронці підозрюють у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка. Його сьогодні, 25 липня, затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників видання, В'ячеслав Зінченко - футболіст.

Джерела уточнили, що станом на 2023 рік Зінченко грав у складі дніпровської футбольної команди, яка при місцевій ДЮСШ.

Стало відоме ім'я підозрюваного у вбивстві ФаріонФото: профіль В'ячеслава Зінченка (afdo.com.ua)

Варто зауважити, що профіль 18-річного В'ячеслава Зінченка є на сайті Асоціації футболу Дніпропетровської області. Загалом, як зазначено на сайті, за свою кар'єру він провів 25 офіційних матчів та забив п'ять голів.

Затримання підозрюваного

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Він ховався від поліцейських шість днів.

Українські правоохоронці підозрюють, що 18-річний хлопець вистрілив у голову громадській діячці біля її будинку 19 липня, внаслідок чого вона померла у лікарні.

Джерела РБК-Україна вже показали фото підозрюваного у вбивстві Фаріон. Також фотографії затримання публікували правоохоронці.

Більш детально про стрілянину у Фаріон можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Ірина Фаріон
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Стало відоме ім'я підозрюваного у вбивстві Фаріон
Стало відоме ім'я підозрюваного у вбивстві Фаріон
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