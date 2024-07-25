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Убийство Фарион: Зеленский анонсировал больше публичной информации

Четверг 25 июля 2024 21:05
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Убийство Фарион: Зеленский анонсировал больше публичной информации Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко завтра, 25 июля, представит больше публичной информации об убийстве Ирины Фарион и ходе расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко по поводу задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Попросил министра предоставить обществу и журналистам всю необходимую информацию", - сказал Зеленский.

Он отметил, что еще продолжаются процессуальные действия и выясняются все обстоятельства этого дела.

"Завтра должно быть больше информации - публично", - добавил президент.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в языковеда и бывшую нардепку Ирину Фарион. Ее госпитализировали в критическом состоянии, но спасти не удалось.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство. Следствие рассматривало несколько версий, среди которых была личная неприязнь.

Сегодня, 25 июля, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Фарион.

Как стало известно позже, подозреваемій - Вячеслав Зинченко. По информации собеседников РБК-Украина, он - футболист. По состоянию на 2023 год, Зинченко играл в составе днепровской футбольной команды, которая при местной ДЮСШ.

Следствие считает, что стрелок мог быть только исполнителем. При этом он проводил подготовку к преступлению по меньшей мере два месяца.

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Владимир Зеленский Ирина Фарион
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