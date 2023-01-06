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Вбивають у спину, імітуючи тишу: Подоляк про сутність російського "перемир'я"

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Київ, П'ятниця 06 січня 2023 15:31
Вбивають у спину, імітуючи тишу: Подоляк про сутність російського "перемир'я" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

Повітряна тривога, яка лунала по всій Україні, та сьогоднішній обстріл Херсона показують всю сутність російського "перемир'я". Це вкотре доводить, що слова РФ не можна сприймати серйозно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського "перемир’я". Вбивати у спину, імітуючи тишу. Тож "Ніколи"... Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що вчора російський диктатор Володимир Путін доручив главі міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 2:.00 7 січня режим так званого "припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні".

Втім, вже сьогодні росіяни знову тероризували цивільне населення. Ворог обстріляв пожежну частину в Херсоні (є загиблий та поранені) також під атаку попали Краматорськ та Курахове на Донбасі.

Крім того, повітряна тривога сьогодні оголошувалася по всій Україні через активність російської авіації в Білорусі.

Детальніше про те, чого можна чекати від Путіна та як на пропозицію про "перемир'я" від РФ реагують у світі - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Ірина Подоляк Офіс президента Перемир'я на Донбасі Режим припинення вогню
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