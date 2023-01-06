Убивают в спину, имитируя тишину: Подоляк о сущности российского "перемирия"

Воздушная тревога, которая была по всей Украине, и сегодняшний обстрел Херсона показывают всю сущность российского "перемирия". И еще раз доказывает, что слова РФ нельзя воспринимать всерьез.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность российского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину. Так что "Никогда"... Никогда не воспринимайте слова России серьезно. Это всегда примитивный циничный обман", - написал Подоляк.

Напомним, что вчера российский диктатор Владимир Путин поручил главе минобороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 2:00 7 января режим так называемого "прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине".

Впрочем, уже сегодня россияне снова терроризировали гражданское население. Враг обстрелял пожарную часть в Херсоне (есть погибший и раненые) также под атаку попали Краматорск и Курахово на Донбассе.

Кроме того, воздушная тревога сегодня объявлялась по всей Украине из-за активности российской авиации в Белоруссии.

Детальнее о том, чего можно ожидать от Путина и как на предложение о "перемирии" от РФ реагируют в мире - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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