ua ru
Пт, 06 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Убивают в спину, имитируя тишину: Подоляк о сущности российского "перемирия"

Новина українською →
Киев, Пятница 06 января 2023 15:31
Убивают в спину, имитируя тишину: Подоляк о сущности российского "перемирия" Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

Воздушная тревога, которая была по всей Украине, и сегодняшний обстрел Херсона показывают всю сущность российского "перемирия". И еще раз доказывает, что слова РФ нельзя воспринимать всерьез.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность российского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину. Так что "Никогда"... Никогда не воспринимайте слова России серьезно. Это всегда примитивный циничный обман", - написал Подоляк.

Напомним, что вчера российский диктатор Владимир Путин поручил главе минобороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 2:00 7 января режим так называемого "прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине".

Впрочем, уже сегодня россияне снова терроризировали гражданское население. Враг обстрелял пожарную часть в Херсоне (есть погибший и раненые) также под атаку попали Краматорск и Курахово на Донбассе.

Кроме того, воздушная тревога сегодня объявлялась по всей Украине из-за активности российской авиации в Белоруссии.

Детальнее о том, чего можно ожидать от Путина и как на предложение о "перемирии" от РФ реагируют в мире - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Офис президента Перемирие на Донбассе Режим прекращения огня
NEWS
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет