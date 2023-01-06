Білорусь підняла в небо бойову авіацію. В Україні оголошено масштабну тривогу

В Білорусі пішла на зліт бойова авіація. Також в небо підняли й літак далекого радіолокаційного виявлення "Сергій Атаянц".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Варто додати, що станом на 12:52 в Україні оголосили масштабну тривогу.

Як відзначає моніторингова група, в Білорусі були зафіксовані такі зльоти:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Білорусь вже застосовувала бойову авіацію внаслідок чого в Україні було оголошено масштабну тривогу.

Також додамо, що російський нікчема Володимир Путін вчора 5 січня наказав міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

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