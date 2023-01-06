ua ru
Пт, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навіщо Путіну "різдвяне перемир’я": в МВС висунули декілька версій

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 06 січня 2023 08:47
Навіщо Путіну "різдвяне перемир’я": в МВС висунули декілька версій Фото: радник голови МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Марія Кучерявець

Російському диктатору Володимиру потрібне так зване "різдвяне перемир'я", аби перебити у РФ картинку з Макіївкою. Не виключені й провокації ворога в Києво-Печерській Лаврі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка.

За його словами, запит Путіна про "перемир’я на Різдво" це:

1. Спроба в середині Росії перебити картинку з Макіївкою, яка почала виходити з-під контролю.

"Річ у тому, що традиційна тактика росіян: після гучних поразок засипати ефір тисячами нікчемних перемовин спрацювала. Щобільше, мають озвучити імена винних і вже зараз ясно, що це будуть стрілочники замість генералів", - пояснює Денисенко.

2. За словами радника глави МВС, не виключено, що це підготовка до провокацій в Лаврі.

"Одним словом, нічого нового. Все, як завжди, примітивно", - додав Денисенко.

Нагадаємо, тим часом в американському Інституті вивчення війни ISW вважають, що така заява Путіна є інформаційною операцією, спрямованою на заподіяння шкоди репутації України.

Додамо, також в США висунули думку, що "різдвяне перемир'я" - тимчасова пауза перед повторним наступом.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі та підібратися ближче до позицій ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Різдво Перемир'я на Донбасі Режим припинення вогню
NEWS
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет